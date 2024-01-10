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Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri 3 Bin 758 Yasadışı Bahis Sitesini Tespit Etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri 3 Bin 758 Yasadışı Bahis Sitesini Tespit Etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği devriye faaliyetleriyle 3 bin 758 yasadışı bahis sitesini tespit etti. Ayrıca, 211 siber suç olayından 206'sının aydınlatılması sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda 385 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 11 bin 846 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek mağduriyetlerin önüne geçildi.

Zonguldak\'ta Jandarma Ekipleri 3 Bin 758 Yasadışı Bahis Sitesini Tespit Etti
10.01.2024 - 11:48,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri 2023 yılında sana devriye faaliyetleriyle kaçak yayın yaptığı 3 bin 758 yasadışı bahis sitesini tespit etti. 211 siber suç olayından 206'sının aydınlatılması sağlandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; 2023 yılında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan Açık Kaynak Araştırmalarında, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Başta terör örgütü propagandası, Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme, Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek, Nitelikli Dolandırıcılık gibi suç kategorisinde tespit edilen 385 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca, meydana gelen faili meçhul 211 siber suç olayından 206'sının aydınlatılması sağlandı.

Sanal Devriye faaliyetlerinde ise veri tabanı yurt dışı olan ve yurt içi kaçak yayın yaptığı tespit edilen 3 bin 758 yasadışı bahis sitesi, 3 bin 453 müstehcen içeriğe sahip site, bin 985 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 2 bin 650 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 11 bin 846 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na (BTK) bildirilerek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı. Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde 6 bin 750 kişiye ulaşılarak Siber Farkındalık eğitimi verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Dolandırıcılık, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri 3 Bin 758 Yasadışı Bahis Sitesini Tespit Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri 3 Bin 758 Yasadışı Bahis Sitesini Tespit Etti - Son Dakika
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