Zonguldak'ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Zonguldak\'ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Zonguldak’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki Muhammet Şemali’nin cenazesi 26 saat sonra bulundu.

Zonguldak'ta denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'dan tur ile Zonguldak'a gelen 16 yaşındaki Muhammet Şemali, serinlemek için Filyos beldesinde denize girdi. Zonguldak Valiliği'nin 9-10 Ağustos tarihleri arasında denize girme yasağına rağmen denizde yüzen Şemali, bir süre sonra dalgaların arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, çocuk denizde kayboldu. Şemali için AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede 2 gün boyunca 47 personel ile arama çalışmaları yaptı. Havadan, karadan ve denizden sürdürülen çalışmalarda Şemali'nin cansız bedeni, 26 saat sonra denize girdiği noktanın yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Şemali'nin cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Zonguldak, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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