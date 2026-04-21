Zonguldak\'ta Kaza: Tır Otomobile Çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı otomobil refüje çıktı. Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmazken, araç içindekiler büyük panik yaşadı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı çıkışındaki Karayolu ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca istikametine seyir halindeki 81 AAD 530 Plakalı tır sürücü O.K, kör kısmında kalan A.K.,idaresindeki 14 BK 373 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil ters dönerek refüje çıktı.

Kazada, tırın çarptığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, içindekiler kısa süreli panik yaşarken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, yapılan tutanak işlemlerinin ardından yol üzerinden kaldırıldı ve trafik normale döndü. - ZONGULDAK