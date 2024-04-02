Zonguldak\'ta Maden İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Soner Korkut, köyünde toprağa verildi.

Dilaver Mahallesi'nde ruhsatlı olarak işletilen bir maden ocağında elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki maden işçisi Soner Korkut, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınan Korkut için Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, sendika üyeleri, sevenleri ve ailesi katıldı.

Korkut'un cenazesi, Dağüstü Köyü Hatipler Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK