Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana göçükte 3 işçi mahsur kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Türkiye Taş Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret'in cansız bedenlerine ulaşıldı. 7 saat süren çalışmalar sonucu Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedeni madenden çıkarılarak, ambulansla morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ziya Kiret'in cenazesini çıkarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ZONGULDAK