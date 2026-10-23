Zonguldak'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Zonguldak'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

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Zonguldak\'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı
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Zonguldak\'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili adli süreç başladı. Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen ve 5 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturmada, maden ocağının işletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi. Facianın nedenleri ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması için geniş çaplı inceleme yürütülüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Metan gazı kaynaklı patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında maden işletmesinin sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.

METAN GAZI PATLAMASI 3 CAN ALDI

Patlama, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ruhsatlı maden sahasındaki ocakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metan gazı birikmesi nedeniyle yaşandığı belirtilen patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ocakta bulunan 8 işçiye ulaşmak için yürütülen çalışmalar sonucunda 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirlendi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Zonguldak'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti oluşturuldu.

İŞLETME SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında maden işletmesinin sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Patlamanın meydana geliş nedeni ve olası ihmallerin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralıZonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İHA
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