Zonguldak\'ta Merdivenlerde Baygın Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta merdivenlerde baygın bulunan gencin imdadına ekipler yetişti.

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı'nda, bir sokaktaki merdivenlerde hareketsiz halde yatan bir kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Görgü tanıkları, kişinin zaman zaman bağırdığını ve kontrolsüz hareketlerde bulunduğunu aktardı.

İsmi öğrenilemeyen genç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK