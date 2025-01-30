Zonguldak\'ta Motosiklet ve Uyuşturucu Operasyonu

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 6 adreste yapılan aramada 14 adet şasi numarası kazınmış ve silinmiş motosiklet ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde 6 adrese iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 adet extasy hap, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 213 adet 9 mm tabanca fişeği, 14 adet şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor bloğu, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet plaka ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 2'si ifadesi alınarak, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK