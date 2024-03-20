Zonguldak\'ta otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarıldı

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Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü sıkıştığı yerden ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Hikmet G. (60) henüz bilinmeye bir sebeple idaresindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybederek dereye uçtu.

Diğer sürücüler durumu fark ederek Hikmet G.'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK