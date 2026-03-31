Zonguldak\'ta Otomobil Kazası

Zonguldak'ta beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ereğli ilçesi Göktepe mevkisinde 20 Mart günü meydana gelen kazada Akçakoca'dan Ereğli yönüne seyreden bir otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarpmıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpıp savrulduğu anlar anbean kayıtlara yansıdı. - ZONGULDAK