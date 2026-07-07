Zonguldak'ta Park Halindeki Araçtan İlginç Kaza - Son Dakika
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Zonguldak'ta Park Halindeki Araçtan İlginç Kaza

Zonguldak\'ta Park Halindeki Araçtan İlginç Kaza
07.07.2026 16:22
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Alaplı'da frenleri boşalan otomobil, park halindeki 'pat pat' aracını 3 metre yükseklikten düşürdü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü bulunmayan ve park halinde bulunan bir otomobilin freninin boşalması sonucu yaşanan kazada, park halindeki "pat pat" olarak bilinen zirai tarım aracı yaklaşık 3 metrelik yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü.

Olay, Alaplı Hükümet Caddesi ile Adliye Sarayı'nın arka caddesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan Kartal model otomobilin freninin boşalması sonucu araç hareket ederek yine park halinde bulunan "pat pat" olarak tabir edilen zirai tarım aracına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tarım aracı, ana yoldan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan bir iş yerinin önüne düştü. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye gelen araç sahipleri, araçlarının aldığı ağır hasarı görünce şaşırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Alaplı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Park Halindeki Araçtan İlginç Kaza - Son Dakika

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