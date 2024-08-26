Zonguldak'ta park halindeki tırlara çarpan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ta park halindeki tırlara çarpan araç kullanılamaz hale geldi

Zonguldak\'ta park halindeki tırlara çarpan araç kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç park halindeki iki tıra çarparak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

26.08.2024 01:22
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Yarma mevkiinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç park halindeki iki tıra çarparak kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, S.M. yönetimindeki 67 UG 305 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 67 AEM 273 ve 67 ADE 654 plakalı tırlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören hafif ticari araç adeta hurdaya döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli işlemleri yaparken, hasar gören araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta park halindeki tırlara çarpan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta park halindeki tırlara çarpan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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