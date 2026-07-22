Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı
Kaza, Alaplı ilçesi Yığılca mevkii Doğancılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat .B., ile Ayten B., 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Tarım aracının yolun sağına devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili Jandarma inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta Pat-Pat Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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