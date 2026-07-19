Saman yüklü tırda yangın paniği: Facianın eşiğinden dönüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde saman yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin büyümeden fark edilmesi sayesinde facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahvecioğlu köyüne saman taşıyan yüklü tırın arka bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın dorsesinde bulunan saman balyalarından yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangının büyümesini önlemek amacıyla vatandaşlar ve tır sürücüsü, alevlere teslim olan saman balyalarını hızla dorseden indirmeye başladı. Öte yandan saman yüklü tırın ise yanan samanları boşaltılmasının ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, yangında bir miktar saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - ZONGULDAK