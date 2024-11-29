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Zonguldak'ta Servis Kazası Davası

Zonguldak\'ta Servis Kazası Davası

Zonguldak'ta lise öğrencisi Büşra'nın ölümüne sebep olan kazada 2 sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

29.11.2024 17:17
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Zonguldak'ta lise öğrencisi Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği 18 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan sanıklardan Ramazan A. ile öğrenci servisinin şoförlüğünü yapan Fikret B. hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verildi. Bir diğer sanık M.A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 2022 yılında Fikret B. (67) idaresindeki 67 AT 873 plakalı midibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybederken 18 öğrenci de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan şoför araç sahibi Ramazan A. (33) ve babası Müslüm A. (68) ile taraf avukatları ve mağdurlar ile aileleri katıldı. Araç sürücüsü Fikret B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada öğrenci Yağmur G. "Okul çıkısı servise bindik. Seyir halimdeyken kaza olmadan saniyeler önce sürücü Fikret B. kendini kurtarmak için sola doğru dısarı atmak istedi. Bağrışma sesleri duydum. Kaza sonrası hastanede sürücünün yanında yatıyordum. Doktorlar pek müdahale etmiyordu. Sürücünün kalp krizi gecirdiğini düşünmüyorum. Arkadaslarımın dediği gibi emniyet kemeri yerlerdeydi, emniyet kemeri bağlanmıyordu, koltuklar çıkmış vaziyetteydi. Serviste giderken ara ara koltuklar düşüyordu. Araç hızlı gidiyordu; arada biz kendisine yavaş gitmesimi söylüyorduk. Kendi güzergahından sapıp dar yollara giriyordu, daha önceden de iki kez kaza tehlikesi geçirmiştik. Olay sonrası 5 gün yoğun bakımda kaldım" şeklinde konuştu.

Mağdurların avukatı Osman Yayla, tüm sanıkların muhtemel kast hükümleri uygulanarak cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları da, araca dair incelemelerin yapıldığını, servis aracından kaynaklanan kazanın meydana gelmediği bilirkişi ile raporuyla mevcut olduğunu söyledi. Sanık avukatı, kazanın şoför Fikret B.'nin rahatsızlanmasından dolayı yaşandığını öne sürerek sanıkların beraat talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ramazan A., "Böyle bir kaza olmasını kimse istemezdi" diyerek beraat istedi. Mahkeme heyeti sanıklardan araç sürücüsü Fikret B. ile araç sahibi Ramazan A. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 5 ay 10 hapis cezası ile yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Sanık Müslüm A. ise beraat etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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