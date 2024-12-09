Zonguldak'ta otomobil alevlere teslim oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil seyir halindeyken bir anda alevlere teslim oldu. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde ilçenin Çaycuma- Bartın kara yolu üzerindeki kavşakta mevkiinde meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden Bartın'a seyir halinde olan H.K. idaresindeki 67 YA 127 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada birden alevlere teslim oldu.
Çevredeki vatandaşlar ve araç şoförleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine ilk olarak intikal eden polis ekipleri alevlere yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce alevlere müdahalede bulunuldu.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı - Son Dakika
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