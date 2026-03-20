Zonguldak’ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Zonguldak'ın iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköseler köyünde saat 17.30 sıralarında, Ümit Kanoğlu (25) ile arkadaşı İsmail Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Ç., silahla Ümit Kanoğlu'na ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kanoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alarak hastane önüne gelen taraflar arasında arbede yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilerek karakola götürüldü. İsmail Ç. ise güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK