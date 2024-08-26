Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Genç Ailesini Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Genç Ailesini Bıçakladı

Zonguldak\'ta Şizofreni Hastası Genç Ailesini Bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

26.08.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu.

Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Şizofreni, şizofreni, zonguldak, 3-sayfa, Ereğli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Genç Ailesini Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 00:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Genç Ailesini Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement