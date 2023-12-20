 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde bir evde soba borusundan çıkan yangın, komşular tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürdü ve herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak\'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu
20.12.2023 - 12:14,
Abone Ol

Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Ömer Tarla Sokak üzerinde yaşandı. Menşure G.'ye ait üç katlı evden çıkan dumanları fark eden komşuları önce durumu aile sakinlerine haber vererek dışarı çıkmalarını sağladı. Ardından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken yangından etkilenen olmadı.

Yangının soba borusundan çıktığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, İtfaiye, Ömer, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement