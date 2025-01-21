Zonguldak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Zonguldak- Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. (70) idaresindeki 67 AR 604 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki Z.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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