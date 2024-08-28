Zonguldak\'ta Tamirciden Aracını Almak İsterken Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isterken saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İddialara göre olay, Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracını tamirden almak için servise gelen Ç.K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. İddialara göre, Ç.K. olayın failleri tarafından tarafından yere düşürülerek darp edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.K.'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Emniyet ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışması başlattı. - ZONGULDAK