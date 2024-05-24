Zonguldak'ta Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Zonguldak\'ta Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halinde olan bir tanker, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tanker sürücüsü Uğur G. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

24.05.2024 10:48
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Zonguldak'ta bir tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Uğur G. (33) idaresindeki 41 N 3700 plakalı tanker, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesinden Karadeniz Ereğli istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Çevredeki sürücülerin yardımına koştuğu Uğur G. için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü; ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım kontrollü olarak sağlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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