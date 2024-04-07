Zonguldak\'ta tarım aracına kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bacağını 'Patpat' olarak tabir edilen tarım aracına kaptıran 64 yaşındaki Zeki K. ağır yaralandı.

Kaza Kıyacak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki K. tarlada çalıştığı sırada ayağını Patpat olarak tabir edilen tarım aracına kaptırdı. Olayı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sevk edildi. 112 Sağlık Ekipleri tayfından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Zeki K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. - ZONGULDAK