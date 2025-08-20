Zonguldak\'ta Tatil Dolandırıcılığı: Özlem K. Tutuklandı

Zonguldak'ta, yüzlerce kişiyi "uygun fiyata lüks tatil" vaadiyle yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen çiftten Özlem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi İ.K. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Özlem K. ve eşi İ.K., sabah saatlerinde "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özlem K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, eşi İ.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi.

İddiaya göre, aralarında sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, piyasa değeri 200 bin lira olan lüks otel tatil paketlerini 50 bin liraya satma vaadiyle dolandırılmıştı. Şüpheli Özlem K.'nin, planını uygulamadan önce birkaç kişiyi uygun fiyata tatile göndererek güven kazandığı, daha sonra çok sayıda kişiden kendi, eşi ve annesinin hesabına para topladığı öne sürülmüştü.

Tatil tarihlerinin gelmesine rağmen rezervasyonları yapmayan şüpheli, paralarını geri isteyenleri bir süre oyaladıktan sonra telefonlarını kapatarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen KOM ekipleri, fiziki takip sonucu şüpheli çifti Burdur'da düzenledikleri operasyonla yakalayarak Zonguldak'a getirmişti.

Öte yandan, dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nin, daha önce kendisini "Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı" olarak tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıkmıştı. - ZONGULDAK