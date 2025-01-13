Zonguldak\'ta Tefeci Operasyonu: Kuyumcu Tutuklandı

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Polisin 4 aylık takibiyle düzenlenen tefeci operasyonunda kuyumcu tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ereğli ve Alaplı ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile aralarında esnafın ve mağdurlar olduğu 38 kişinin ifadesine başvuruldu.

Gözaltına alınan tefecilik ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla şüpheliler C.Y., V.O. ile F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden V.O. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. tutuklanırken diğer şüpheli F.U. ise mahkemece serbest bırakıldı.

C.Y.'nin ilçede kuyumculuk yaptığı öğrenildi.