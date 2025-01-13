Zonguldak\'ta Tefecilik Operasyonu

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Zonguldak'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve mağdurların da olduğu 38 kişinin ifadesine başvuruldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ereğli ve Alaplı ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan C.Y., V.O. ve F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden V.O. savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. tutuklanırken, şüpheli F.U. ise mahkemece serbest bırakıldı. C.Y.'nin ilçede kuyumculuk yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK