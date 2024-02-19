Zonguldak'ta ticari araçlara denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta ticari araçlara denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler, faz yolcu taşıma, emniyet kemeri, SRC ve sigorta sorgulaması gibi denetimler gerçekleştirdi. Uygulama yaklaşık bir saat sürdü ve denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

19.02.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta ticari araçlara denetim

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde faz yolcu taşıma, emniyet kemeri, SRC ve sigorta sorgulaması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi

Zonguldak\'ta ticari araçlara denetim
Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Sigorta, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta ticari araçlara denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 03:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta ticari araçlara denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement