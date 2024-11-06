Zonguldak'ta Tır-Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tır-Otomobil Çarpıştı

Zonguldak\'ta Tır-Otomobil Çarpıştı

Ereğli'de bir otomobil, tırla çarpıştı. Yaralanma olmadı, yol kısa süreli kapatıldı.

06.11.2024 16:07
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde E.F idaresundeki 67 TA 240 plakalı otomobil, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne ilerlerken aynı yönde seyreden bir tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, uzun bir süre tırın önünde sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza anını gören diğer sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak durumu kontrol altına aldı. Kazada yaralanan olmazken, yol geçici bir süre trafiğe kapatıldı ve ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tır-Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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