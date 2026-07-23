Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkiinde Cüneyt Bükrü idaresindeki 06 EBT 601 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçarak alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.