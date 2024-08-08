Zonguldak\'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Ç.'nin kullandığı 67 ACV 533 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Emirhan P.'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü Emirhan P., kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptıktan sonra korkuluklara çarpıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.

Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti

Zehra Yolaçan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsü Sedat Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ZONGULDAK