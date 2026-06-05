Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşaldığı iddia edilen kamyonetin pat pat olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı Köyü Yığılca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H. idaresindeki 67 SE 452 plakalı kamyonet, freni tutmayınca aynı yönde seyir halinde bulunan pat pat tarım aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan pat pat sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK