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Zonguldak'ta trafik kazası: İki araç çarpıştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazası: İki araç çarpıştı

Zonguldak\'ta trafik kazası: İki araç çarpıştı

Zonguldak'ın Acılık Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Fiat ve Peugeot marka araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

01.02.2024 12:07
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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Acılık Caddesi'nde meydana geldi. Fiat marka 06 CTF 846 plakalı otomobil ile Peugeot marka 67 AL 720 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tutanak tutmasının ardından araçlar kendi imkanları ile yoldan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta trafik kazası: İki araç çarpıştı - Son Dakika
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