Zonguldak'ta Uygulama ve Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Uygulama ve Faaliyetler Açıklandı

Zonguldak\'ta Uygulama ve Faaliyetler Açıklandı

Zonguldak'ta 20-26 Ocak tarihlerinde aranan 11 kişi yakalandı, uyuşturucu operasyonları yapıldı.

27.01.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulama ve faaliyetler açıklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen uygulama ve faaliyetlere dair sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 5 yıla kadar hapis ile aranan 10 kişi, 5 ila 10 yıl hapis ile aranan 1 kişi yakalandı. İfade için aranan 41 kişi ekiplerce yakalandı. 161 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde 420 kişi sorgulandı. 41 metruk bina ile 48 umuma açık yer denetlendi. 554 servi de ekiplerce yapılan uygulamalarda denetlendi. 5 maden ocağı denetlendi. 2 kaçak ocak imha edildi. 130 metre ray, 3 ton kömür, 4 adet vagon, 1 adet vinç ile 2 adet havalandırma cihazı ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 13 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonlarda 531,39 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 769,60 gram sentetik kannabinoid, 3,60 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Trafik ekiplerince 619 uygulamada 14 bin 370 araç ile 6 bin 403 kişi denetlendi. Denetimlerde 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Düzensiz göçle ilgili 2 denetim yapıldı. 35 kişi sorgulandı. Düzensiz 5 göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uygulama ve Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Uygulama ve Faaliyetler Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.