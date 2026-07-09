Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçeye bağlı bir köyde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen E.Y.'ye ait evde yapılan adli aramada 7 kök kenevir bitkisi, 41 gram kubar esrar ile 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK