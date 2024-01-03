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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 98 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
03.01.2024 - 18:46,
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde arama kararına istinaden bir araca operasyon düzenlendi. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada;

98 gram metamfetamin, 2 adet payp ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 2 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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