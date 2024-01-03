Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde arama kararına istinaden bir araca operasyon düzenlendi. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada;
98 gram metamfetamin, 2 adet payp ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 2 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
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