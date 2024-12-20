Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

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Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İki aylık takip sonucu 26 şüpheli yakalandı. Aramalarda 58 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8'i Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden C.K, O.K, L.A, A.Y. ve B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ZONGULDAK