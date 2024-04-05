Zonguldak\'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Florida'da vincin aracın üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı hasar gördü. Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.