Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak\'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı ve operasyonlarda metamfetamin, esrar, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaplı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise birçok uyuşturucu madde, kaçak alkollü içki, cinsel güç artırıcı haplar, sahte para ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli sürücü ise polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

05.04.2024 12:40  Güncelleme: 12:54
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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 44 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 10 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaplı ilçesinde durdurulan aracın sürücüsü Z. K.'nın üzerinde, aracında, işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 24 Adet ecstasy, 2.2 gram kokain, 20,51 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 1 adet kaçak alkollü içki, 3 kavanoz macun, 6 kutu cinsel güç artırıcı hap, 2 adet sahte 200 TL, 1 Adet sahte 100 TL, 4 adet pipe, 100 Adet 9mm MKE fişek, 56 Adet 7,65mm OZK fişek, 59 paket kaçak sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız 7,65mm toplu tabanca ele geçirildi. Şüpheli Z.K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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