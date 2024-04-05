Zonguldak\'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 44 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 10 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaplı ilçesinde durdurulan aracın sürücüsü Z. K.'nın üzerinde, aracında, işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 24 Adet ecstasy, 2.2 gram kokain, 20,51 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 1 adet kaçak alkollü içki, 3 kavanoz macun, 6 kutu cinsel güç artırıcı hap, 2 adet sahte 200 TL, 1 Adet sahte 100 TL, 4 adet pipe, 100 Adet 9mm MKE fişek, 56 Adet 7,65mm OZK fişek, 59 paket kaçak sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız 7,65mm toplu tabanca ele geçirildi. Şüpheli Z.K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK
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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede hijyenik gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıdaları tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, tabanca, tabanca fişeği ve para ele geçirildi. 4 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı hasar gördü. Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta yokuşta kalan cam yüklü kamyon, vinçle kurtarılma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tonlarca cam yola saçılırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da arızalanan bir motosiklet, üzerinde sürücüsü bulunan başka bir motosiklet ile taşındı. Olay, Kültür Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.
Aksaray'da silah kaçakçılığı ve ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma, ruhsatsız tüfek ve tabancalarla bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
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