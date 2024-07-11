Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada - Son Dakika
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Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada

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Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasadışı silah ticareti operasyonu polis kamerasına yansıdı. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi.

11.07.2024 09:00
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Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta KOM ekiplerince düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonu polis kamerasına yansıdı. Şüphelinin ruhsatsız silah ve fişeklerini kapı pervazına sakladığı ortaya çıktı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kozlu ilçesinde, K.S. isimli şahsın yasadışı silah sattığı tespit edilerek, ikametgahı ve aracı arandı. Operasyon sonucunda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet 7x65 mm ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 154 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken polis merkezine götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Zonguldak\'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada
Kaynak: İHA

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