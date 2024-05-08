Zonguldak'ta Yük Treni Kazası: 89 Yaşındaki Şükran Bayhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yük Treni Kazası: 89 Yaşındaki Şükran Bayhan Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Yük Treni Kazası: 89 Yaşındaki Şükran Bayhan Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın İnağzı Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki demans hastası Şükran Bayhan, evden ayrıldıktan sonra demiryolu üzerinde kömür yüklü bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Bayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmen olan Bayhan'ın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makinistin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.05.2024 12:46
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Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki Şükran Bayhan hayatını kaybetti.

İnağzı Mahallesi'nde 89 yaşındaki demans hastası Şükran Bayhan, sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Yakınlarının aramaya çıktığı yaşlı kadına, sahil yolu mevkisindeki demiryolunda kömür yüklü tren çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi yapılan Bayhan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Şükran Bayhan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinistin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Yük Treni Kazası: 89 Yaşındaki Şükran Bayhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yük Treni Kazası: 89 Yaşındaki Şükran Bayhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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