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Zonguldak ve Ankara'da Tefeci Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak ve Ankara'da Tefeci Operasyonu: 8 Tutuklama

Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün toplamda 320 milyon TL tutarında tefecilik yaptığı ve kara para akladığı tespit edildi.

Zonguldak ve Ankara\'da Tefeci Operasyonu: 8 Tutuklama
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:26
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Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak para aklayan suç örgütüne yönelik Zonguldak ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturmada, Zonguldak'ta 19 ve Ankara'da 30 olmak üzere toplamda 49 şüpheli yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri yapıldı.

Kamuyu zarara uğratan 18 kişilik suç örgütünün toplam 320 milyon TL tutarında tefecilik yaptığı ve kara para akladığı tespit edilerek deşifre edildi. Bu şüphelilere "suç örgütü kurma, suç gelirlerini aklama, tefecilik, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından işlem yapıldı. Suç örgütü içerisinde yer alan şüpheliler Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 18 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken 8 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak ve Ankara'da Tefeci Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika


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