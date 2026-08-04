Zorlu Alkol Testi: 19 Yaşındaki Sürücü Ekipleri Şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamasında 1.50 promil alkollü ehliyetsiz 19 yaşındaki sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkolmetreyi üflememek için söylediği sözler ise dikkat çekti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 BLY 779 plakalı hafif ticari araç durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü Celal Ç.'nin (19) ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Ekiplere zorluk çıkaran Celal Ç., "Benim ikizim var. Resul diye ikizim var. Mobil bankalarıma da giriş yapayım isterseniz. Ben buraya arkadaşımdan para almak için geldim" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra alkolmetreyi üflemeyi bırakan sürücü, "Arabadan su içip geleyim" diyerek ekiplerden izin istedi. Ardından yapılan ölçümde 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Celal Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 25 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.