Ağrı'ya Temizlik ve Altyapı Desteği - Son Dakika
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Ağrı'ya Temizlik ve Altyapı Desteği

Ağrı\'ya Temizlik ve Altyapı Desteği
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Ağrı Belediyesi'ne 9 milyon TL hibe, yol süpürme aracı ve 200 çöp konteyneri tahsis edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Ağrı Belediyesinin kent geneli altyapı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere kapsamlı bir destek paketi tahsis etti. Milletvekili Sırrı Sakık’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesinin sonucu kente kazandırılan destek paketi bünyesinde; 1 adet yol süpürme aracı, toplam 9 milyon TL hibe ve 200 adet çöp konteyneri yer alıyor.

Ağrı'ya Temizlik ve Altyapı Desteği

KENTE 9 MİYON TL HİBE VE TEMİZLİK EKİPMANI KAZANDIRILDI

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Ağrı Belediyesinin ziyaret ederek yaptığı açıklamada "Kent temizliği ile altyapı hizmetlerini güçlendirmeyi hedefleyen destekler kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 adet yol süpürme aracı Ağrı Belediyesine teslim edildi. Bunun yanı sıra İLBANK A.Ş. parke taşı alımında kullanılmak üzere 6.000.000 TL, Türkiye Çevre Ajansı ise çevre düzenleme çalışmaları için 3.000.000 TL nakdi hibe sağladığını açıkladı".

Ayrıca Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ise kentin temizlik altyapısını desteklemek amacıyla 200 adet yeni çöp konteyneri tahsis ettiğini söyledi.

Milletvekili Sırrı Sakık’ın çabalarıyla hayata geçirilen bu kaynak ve araç tahsisinin, Ağrı’nın çevre düzenlemesi, yol bakımı ve temizlik hizmetlerinin kalitesini artırarak kent yaşamına önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Ziyaret Sonrasında Ağrı Belediye Başkanı Milletvekilini yolcu ederken Başkan Hazal Aras, Başkan yardımcısı Benazir Aydemir Kaya ve çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Haber: Servet ARSLAN

Kaynak: Haber Platformu

Ağrı Belediyesi, Çevre, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Belediyesi Ağrı'ya Temizlik ve Altyapı Desteği - Son Dakika

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