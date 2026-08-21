Ağrı'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı - Son Dakika
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Ağrı'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı

Ağrı\'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı
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Ağrı'da Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi ve Sultan Abdülhamid Han Camii düzenlenen törenle açıldı.

Ağrı'da sosyal yaşamına değer katacak Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi, Vali Dr. Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt Ak Parti İl başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş il protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağrı'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı

Yaklaşık 35 bin m² yeşil alanın yer aldığı Millet Bahçesi’nde; çocuk oyun alanları, 6,5 kilometrelik yürüyüş alanı, 3 kilometrelik bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi ile futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunuyor. Açılış programı kapsamında Agâh Spor Okulları müsabakaları düzenlenirken, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ardından gerçekleştirilen konser ve ışık gösterileriyle vatandaşlarımız keyifli anlar yaşadı.

Ağrı'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı

Akabinde Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sultan Abdülhamid Han Camii de düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ağrı'da Millet Bahçesi ve Camii Açılışı

Vali Dr. Önder Bozkurt kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi ile Sultan Abdülhamid Han Camii’nin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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