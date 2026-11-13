Ağrı Valisi Bozkurt, 200 bin gence istihdam desteği verecek projeyi görüştü

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ertan GÖV ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Ahmet YILDIZ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'de hazır bulundu.

Görüşmede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığının yararlanıcısı, UNICEF’in ise uygulayıcısı olduğu proje ele alındı.

İlimizin de aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülecek üç yıllık proje ile 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında 200 bin gencin eğitim, beceri geliştirme ve istihdam fırsatlarına erişiminin kurumlar arası iş birliğiyle desteklenmesi amaçlanıyor. Görüşmede, projenin ilimizdeki uygulama süreci ve gençlere sunacağı fırsatlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan