DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı - Son Dakika
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DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

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DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı
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Ağrı'da küçükbaş yetiştiriciliği projesi kapsamında üreticilere yüzde 72 hibeli kilitli koyun yemliği dağıtıldı. DAP, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yetiştiriciler birliğinin desteğiyle modern yemleme hedefleniyor.

Ağrı’da Tarım İl Müdürlüğü küçükbaş hayvancılığın geleceği için önemli proje: Yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldıAğrı’da hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin daha modern şartlarda üretim yapabilmesi amacıyla önemli bir proje daha hayata geçirildi. Vali Dr. Önder Bozkurt’un himayesinde ve koordinasyonunda gerçekleştirilen Küçükbaş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibe desteğiyle kilitli koyun yemlikleri dağıtıldı.

DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

Düzenlenen dağıtım töreni; Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, il protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirildi.Üreticinin yükünü hafifletecek projeAğrı Valiliği’nin öncülüğünde yürütülen proje; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edildi.Yüzde 72 hibe desteğiyle dağıtılan kilitli koyun yemlikleri sayesinde yetiştiricilerin daha düzenli ve modern yemleme yapabilmesinin yanı sıra, hayvancılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.Proje, Ağrı’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin modern üretim imkanlarına kavuşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

Samancı: “Yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız”Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı, birliğin kurulduğu günden bu yana yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hayvancılığın gelişmesine katkı sunan desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.Samancı, bugüne kadar yetiştiricilere sağlanan destek ve kolaylıklardan dolayı ilgili kurum ve yöneticilere teşekkür ederken, Kilitli Yemlik Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese şükranlarını sundu.Birlik Başkanı Samancı özellikle Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’a, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu’na, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız’a ve MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş’a teşekkür ederek, projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumların desteklerinin yetiştiriciler için değerli olduğunu vurguladı.

DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

Ağrı’da üretici odaklı çalışmalar sürüyorAğrı’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam etmesi, üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.Özellikle kırsal kesimde geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan yetiştiricilerin üretim koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler, bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

Vali Dr. Önder Bozkurt’un himayesinde gerçekleştirilen proje ile bir yandan yetiştiricilerin ihtiyaçlarına destek sunulurken, diğer yandan Ağrı’nın hayvancılık potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı

Üreticinin yanında olan ve kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: DAP destekli projeyle Ağrılı yetiştiricilere yüzde 72 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı - Son Dakika
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