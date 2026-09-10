Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi - Son Dakika
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalarına daha iyi fiziki koşullarda hizmet sunmak amacıyla yeni göz poliklinikleri hizmete açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, poliklinikleri yerinde inceleyerek hasta ve yakınlarının talep ve görüşlerini dinledi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalarına daha iyi fiziki koşullarda hizmet sunmak amacıyla yeni göz poliklinikleri hizmete açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, yeni hizmete alınan göz polikliniklerini yerinde inceleyerek yapılan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi

Poliklinikleri gezen Acu, muayene alanlarını inceleyerek işleyişle ilgili sağlık çalışanlarıyla değerlendirmelerde bulundu. İncelemeleri sırasında hastanede tedavi gören vatandaşlarla da bir görüşme gerçekleştiren Dr. Mehmet Acu, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine ilişkin görüş ile taleplerini dinledi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi

Sağlık çalışanlarıyla da sohbet eden Acu, yeni birimlerin Ağrı'ya ve hastaneden hizmet alan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek personele kolaylıklar temenni etti. Yapılan bu düzenlemelerle; hasta ve çalışanların kullanım alanlarının işlevselliğinin artırılması ve vatandaşların göz sağlığı hizmetlerinden daha uygun fiziki koşullarda yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz poliklinikleri hizmete girdi - Son Dakika

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