Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 81 ilin katılımıyla yurt hizmetleri toplantısı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 ilin katılımıyla 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yurt hizmetleri değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

81 İLİN YURT HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Yurt Hitmetleri Müdürü Nesim Aydın, Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç ile yurt müdürleri de katıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere sunulacak yurt hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 81 ilin katılımıyla kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yurt müdürleri bir araya geldi.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve ilde görev yapan yurt müdürleri de toplantıya katılarak yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmeleri takip etti.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere sunulacak barınma hizmetleri, yurtlarda yürütülen çalışmalar ve eğitim yılı boyunca gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.Öğrencilerin modern, huzurlu ve güvenli ortamlarda barınmalarının sağlanması, mevcut hizmetlerin niteliğinin artırılması ve gençlere sunulan imkânların geliştirilmesi üzerinde duruldu.Yeni dönemde yurt hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla il müdürlükleri ile yurt yönetimlerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

AĞRI’NIN YURT YÖNETİCİLERİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile yurt müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar ve öğrencilere yönelik faaliyetler değerlendirildi.Özellikle öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yurt yaşamının sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle desteklenmesi, gençlerin daha geniş imkânlardan yararlanması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi hedefleri ön plana çıktı.

BAKANLIK YENİ DÖNEMDE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin modern, huzurlu ve güvenli yurtlarda barınmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Osman Aşkın Bak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, 81 ilde yürütülen yurt hizmetlerinin değerlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin faaliyetlerin ele alınmasıyla tamamlandı.

Haber: Servet Arslan