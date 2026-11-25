Ağrı’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde “Şiddete Karşı Birlikte: Eşitlik, Güçlenme ve Dönüşüm” başlıklı panel düzenlendi.

Panele; Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Fatma Ezeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ’DE “ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTE: EŞİTLİK, GÜÇLENME VE DÖNÜŞÜM” PANELİ DÜZENLENDİ

Doç. Dr. Gülpınar Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü İhtidar Mercan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin güçlendirilmesi, kadınların güçlenmesi ve şiddetin önlenmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Konuşmacılar, şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek konuya ilişkin değerlendirmelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Panel, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması ve ortak mücadele bilincinin güçlendirilmesi yönünde verilen mesajlarla sona erdi.

Şiddetin hiçbir türüne karşı sessiz kalmamak, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamak ve şiddetsiz bir toplumun inşasına katkıda bulunmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Haber: Servet Arslan