Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları yalanlandı!
Akasya Durağı

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları yalanlandı!

Akasya Durağı\'nın yeniden çekileceği iddiaları yalanlandı!
17.02.2026 11:21
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddialarını gazeteci Birsen Altuntaş yalanladı. Dizinin başrollerinde Halil Ergün'ün yer alacağı iddia edilmişti.

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla söylentiler daha da alevlenmişti. Fakat Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak, “Doğru olsaydı benden duyarız” ifadelerini kullandı.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları yalanlandı!

HALİL ERGÜN'ÜN KADRODA YER ALACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Dün sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Nuri Baba karakteri yerine yeni oyunculara teklif yapılmıştı. Yapım ekibi veya senaristler tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son söylentilere göre dizide ‘Nuri Baba’ karakterini oynayan merhum Zeki Alasya’nın yerine usta oyuncu Halil Ergün geçebileceği ifade edilmişti.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları yalanlandı!

Özellikle İbrahim Ethem Aşkın'ın yaptığı bu paylaşım iddiaları güçlendirmişti:

“Türker İnanoğlu'na İthafen...????

??@tv2resmi'de halâ tekrar bölümleri ile ilgiyle takip edilen #KanalD'nin Erler Film Türker İnanoğlu imzası taşıyan (2008-2012) yılları arasında 174 bölüm yayınlanan efsane dizi #AkasyaDurağı ile ilgili çok yakında bir sürprizim olacak, demiştim ben elimden geleni yaptım bu işin proje tasarımını ve öykü revizyonunu çok sevgili Erler Film ailesi ve sevgili Yılmaz Ekmekçi beyefendinin de telkinleri doğrultusunda harekete geçtim. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şey yolunda giderse anlaşmaya varılıp imzalar atılırsa inşallah Kanal D ve D Media ailesi ile bu işi yürütmekten onur ve kıvanç duyacağım. Ben istiyorum ki hepimiz böyle güzel hikâyelere hasret kaldık yeniden bir şansı hak ediyor ve hepimiz kazanalım toplum kazansın diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Belki de Eylül 2026'da belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikâyeleri ve oyuncularıyla yeniden sizlerle...?Başarabilirsek ne mutlu bize...?????????? Biz de sürprizler ve umutlar bitmez görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın...????????”

24 saat son dakika haber yayını
