Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ankara

Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü
17.02.2026 12:20  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü
Haber Videosu

Ankara işadamı olan İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına yanlışlıkla gelen 426 bin liranın sahibi ortaya çıktı. 426 bin lirayı sahibine eksiksiz iade eden iş insanı İsmail Hakkı Pamukoğlu, olayın ardından yüzlerce mesaj ve tehditle karşı karşıya kaldı. "Para benimdi, bana gönder" diyen fırsatçılardan ölüm tehditleri savuranlara kadar yüzlerce kişinin tacizine uğrayan Pamukoğlu, yaşadığı o zorlu süreci anlattı.

Bilmediği bir kuyumcudan hesabına 426 bin lira gelen İsmail Hakkı Pamukoğlu, parayı sahibine ulaştırdığını açıkladı.

Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu; İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabına 426 bin lira aktarıldığını gördü. Pamukoğlu, transferi görür görmez göndericiyi internet üzerinden araştırarak aradığını belirtti. Ancak kuyumcu tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediği söylendi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olamadığını ifade etti. Pamukoğlu, ancak günler sonra paranın sahibini bulduğunu ve parayı eksiksiz şekilde ulaştırdığını açıkladı.

Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

"HABERDEN SONRA BANA ULAŞTILAR"

Hesabına gelen para sebebiyle birçok kişi tarafından taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirten Pamukoğlu, "Paranın sahibi olmadığı halde arayıp mobbing uygulayan, ailemi tehdit eden, ‘para aslında benimdi, bu temiz para değil, geri bana gönder' diyen bir sürü insanla muhatap olmak zorunda kaldık. Aslında yaptığım iş bir vatandaşlık görevi olarak paranın sahibini arayıp geri göndermekti. Yapılan haberden sonra bana ulaştılar. Olayı çözdük. Fakat ondan sonraki yaşadığım süreç beni çok yordu, yıprattı. İhtiyaç sahibi olan insanlar da ulaştı. Yaklaşık 500 tane mail, bir o kadar SMS, WhatsApp mesajları ve çağrılar aldım. Artık saymayı bıraktık, iş yapamaz hale geldik" diye konuştu.

Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

"PARAYI SAHİBİNE İADE ETTİĞİM HALDE YARDIM TALEP EDİYORLAR"

Hesabına gelen parayı sahibine ulaştırdığını belirten ve artık rahatsız edilmek istemediğini ifade eden Pamukoğlu, "İnsanlar, parayı sahibine iade ettiğimi söylediğim halde yardım talep ediyorlar. Mağdur olduklarını, ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiriyorlar ve benden hala para istiyorlar. Hafta sonu ailemize ve yakınlarımıza mesaj göndererek ‘saat 12'ye kadar parayı göndermezseniz başınıza ciddi işler açacağız' gibi mesajlar da aldık. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu. 

Ankara, Banka, SMS, Son Dakika

Son Dakika Ankara Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • karaca.13 karaca.13:
    Böyle saçma şeyler neden haber konusu olur anlamıyorum, hesabın sahibi belli para gönderen belli bunların hepsi banka sisteminde var, ne diye bu kadar abartıyorsunuz kendi aralarında halledilebilir bir durum 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı
Gençlerbirliği’nde Levent Şahin dönemi Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
Sessiz sedasız Samsun’a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı Sessiz sedasız Samsun'a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı
Milyonlarca adayı ilgilendiriyor Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü
Annesinin cesedini yıllarca bodrumda saklayıp emekli maaşını yedi Annesinin cesedini yıllarca bodrumda saklayıp emekli maaşını yedi
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler Yorum sizin Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Adliyeden çaldığı 1.5 kilo altını kuyumcuda bozdurmuş Adliyeden çaldığı 1.5 kilo altını kuyumcuda bozdurmuş
7 yaşındaki Yasmin, binicilik yarışmalarını ilk sırada tamamladı 7 yaşındaki Yasmin, binicilik yarışmalarını ilk sırada tamamladı
Beşiktaş formasına tekme atan Kartal Kayra, taraftarlardan özür diledi Beşiktaş formasına tekme atan Kartal Kayra, taraftarlardan özür diledi
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:18
Kante’den Fener taraftarını mest eden hareket
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
07:10
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:21:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.